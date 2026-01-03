logo pulso
Seguridad

Apresan a individuo por grafitear un inmueble

Por Redacción

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan a individuo por grafitear un inmueble

En recorridos preventivos sobre el cuadrante centro, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) efectuaron el aseguramiento de un hombre de 30 años encontrado en flagrancia realizando grafiti en un inmueble. El involucrado resultó en estado de ebriedad en la certificación médica realizada en el área de Justicia Cívica.

Encontrándose en patrullajes sobre la avenida Reforma, próximos a Nicolás Zapata, los oficiales municipales visualizaron có0mo un hombre se encontraba realizando grafiti en la barda de un inmueble por lo que inmediatamente fue apercibido.

El implicado responde al nombre de David Alejandro "N" de 30 años, quien fue informado del motivo de su detención, siendo canalizado al área de Justicia Cívica para una certificación médica, resultado en estado de ebriedad.

Finalmente fue presentado a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal por el probable delito de daños.

