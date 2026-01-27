Ahogados, mueren dos ancianitos en Ébano

ÉBANO.- Dos adultos mayores fallecieron luego de que la camioneta en que viajaban se salió del camino y cayó a un canal de riego, cerca de la localidad El Tronconal, en el municipio de Ébano.

Fuentes oficiales informaron que los occisos fueron identificados como Clemente Hernández, conocido como "Don Cheve", y Juan Villegas, ambos de 76 años de edad, vecinos del ejido El Tronconal.

Viajaban en una camioneta Ford y la noche del domingo no regresaron a casa, por lo que sus familiares comenzaron a buscarlos. Fue hasta la mañana de este lunes cuando la unidad fue localizada dentro del canal de riego, en el tramo del poblado donde vivían hacia Antiguo Reforma.

Algunas personas ingresaron al agua para revisar el vehículo y descubrieron que en su interior se encontraban los cuerpos sin vida de los dos septuagenarios.

El incidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, tiempo después, arribaron elementos policiacos, así como personal de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargó de las diligencias correspondientes y del rescate de los cuerpos.

No se encontraron indicios de violencia, por lo que se estableció que se trató de un accidente y los infortunados fallecieron por ahogamiento.