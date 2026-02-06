Ahora encierran a cuatro viciosos en Soledad de GS
Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro hombres por presuntos delitos contra la salud, como resultado de patrullajes preventivos permanentes desplegados en la demarcación.
En la calle El Naranjo, de la colonia Rancho Blanco, los agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, al entrevistarlo se identificó como José "N" de 35 años, a quien le encontraron una dosis de "cristal". Juan "N" de 45 años, fue detectado en Avenida del Árbol, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, cuando alteraba el orden público, por lo que se le acercaron a indicarle la debida sanción, localizándole un envoltorio de marihuana.
Sobre la calle Mariano Arista, en la colonia Las Flores, policías soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse Juan "N" de 31 años, descubriéndole una bolsa con hierba con las características de la marihuana.
Por último, sobre la calle Abedules, en la colonia Los Fresnos, oficiales municipales observaron a quien se identificó como Luis "N" de 19 años, quien escandalizaba en la vía pública, encontrándole una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.
A todos se les hizo saber que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, para después seguir con el trámite correspondiente en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.
