Alerta en carreteras por Semana Santa en SLP

Con el arranque del operativo "Semana Santa Segura 2026", autoridades estatales advirtieron sobre los principales riesgos en carretera durante el periodo vacacional e hicieron un llamado a la población a tomar precauciones para evitar accidentes.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, señaló que los incidentes más frecuentes en estas fechas no son hechos delictivos, sino fallas mecánicas, ponchaduras y sobrecalentamiento de vehículos, situaciones que suelen dejar varados a conductores en carretera.

Ante este escenario, indicó que la Guardia Civil Estatal mantendrá presencia en las cuatro regiones del estado, principalmente para brindar auxilio vial y orientación a turistas, aunque insistió en que la prevención depende en gran medida de los propios automovilistas.

Entre las recomendaciones, destacó la necesidad de revisar las condiciones del vehículo antes de salir, planear rutas con anticipación y evitar manejar cansado o bajo los efectos del alcohol.

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También pidió respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, al señalar que la mayoría de los incidentes registrados en temporadas vacacionales están relacionados con imprudencias al volante.

El operativo contempla coordinación con la Guardia Nacional, corporaciones municipales y cuerpos de emergencia, con el objetivo de atender reportes y reducir riesgos durante el periodo vacacional.