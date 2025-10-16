Alistan operativo por juego del Atlético en el Lastras

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), definió el plan de operaciones "Estadio Seguro" a implementarse antes, durante y después del partido que habrá de disputarse este viernes 17 de octubre el Atlético de San Luis cuando reciba la visita del Atlas de Guadalajara.

Este dispositivo contará con la participación de los cuerpos de seguridad, rescate y emergencias tanto estatales como municipales aunado al apoyo de seguridad privada, paramédicos y la policía especializada del C5i2 con labores de seguimiento realizado a través de las cámaras de videovigilancia.

Un total de 800 efectivos se encargarán de resguardar el orden y la tranquilidad; al finalizar el partido programado a las 21:00 horas, seguridad privada en conjunto con Guardia Civil Estatal resguardara el orden en la salida de los asistentes.

Se espera un aforo aproximado de 14 mil aficionados que habrán de asistir al también llamado coloso de Valle Dorado a las 21:00 horas que inicie el partido entre Atlético de San Luis y los Zorros del Atlas, se iniciaría con presencia de la GCE a partir de las 17:30 horas en los alrededores del inmueble, calles y avenidas cercanas.

En caso de detectarse camiones o vehículos con grupos de animación o porras, deberán ser retirados de las inmediaciones del estadio, aun contando con boleto para el partido.

En las puertas de acceso al estadio, no se permitirá el ingreso a grupos organizados del equipo visitante.

Durante los días previos al partido, se han realizado acciones de monitoreo en redes sociales sobre posibles organizadores de viajes para el partido.