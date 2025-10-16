logo pulso
Dañan unidad de Red Metro con "poncha llantas"

Por Huasteca Hoy

Octubre 16, 2025 09:56 a.m.
A
Dañan unidad de Red Metro con poncha llantas

CIUDAD VALLES.- En inmediaciones de la colonia Vista Hermosa, personas desconocidas arrojaron artefactos conocidos como 'ponchallantas' sobre una de las vialidades principales, dañando un autobús.

Lo anterior sucedió este miércoles por la noche, a la altura del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Ciudad Valles.

Un autobús de la línea de transporte Red Metro circulaba por la zona y el chofer, al no percatarse de los objetos, pasó sobre ellos, lo que ocasionó la ponchadura de tres neumáticos y la inmovilización de la unidad en plena vía.

El hecho motivó la movilización de distintas corporaciones de seguridad, quienes acudieron al lugar para verificar la situación y retirar los artefactos, a fin de prevenir más afectaciones.

Hasta ayer, no se ha confirmado si otros automóviles resultaron dañados, y tampoco se tenía reporte de detenciones.

