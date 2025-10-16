Dañan unidad de Red Metro con "poncha llantas"
CIUDAD VALLES.- En inmediaciones de la colonia Vista Hermosa, personas desconocidas arrojaron artefactos conocidos como 'ponchallantas' sobre una de las vialidades principales, dañando un autobús.
Lo anterior sucedió este miércoles por la noche, a la altura del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Ciudad Valles.
Un autobús de la línea de transporte Red Metro circulaba por la zona y el chofer, al no percatarse de los objetos, pasó sobre ellos, lo que ocasionó la ponchadura de tres neumáticos y la inmovilización de la unidad en plena vía.
El hecho motivó la movilización de distintas corporaciones de seguridad, quienes acudieron al lugar para verificar la situación y retirar los artefactos, a fin de prevenir más afectaciones.
Hasta ayer, no se ha confirmado si otros automóviles resultaron dañados, y tampoco se tenía reporte de detenciones.
