Aparatoso choque cerca de la FENAPO

Un fuerte accidente vehicular ocurrido la tarde de este miércoles dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

El percance se registró después de las 17:00 horas, en la intersección de avenida de las Torres y avenida Francisco Martínez de la Vega.

De acuerdo con el reporte preliminar, un vehículo Nissan Sentra con placas del estado de Chihuahua circulaba sobre avenida de las Torres; al llegar al cruce con Francisco Martínez de la Vega, impactó contra una camioneta Toyota Hilux. Tras el choque, la unidad fue proyectada contra una camioneta Ford Explorer color negro que se encontraba estacionada en la zona.

En el lugar, una persona resultó lesionada, por lo que fue trasladada a recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal acudieron al sitio, donde peritos realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.