Aparatoso choque en Col. Alamitos deja sólo daños

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este jueves en la colonia Alamitos, en donde se vieron involuradas dos camionetas, dos autos y hasta una bicicleta; por suerte no hubo personas con lesiones graves pero los daños materiales sí se reportaron cuantiosos.

De acuerdo a los hechos, una camioneta Ford Edge de color blanco circulaba por la avenida Zenón Fernández en dirección al poniente y al llegar a la calle de Benigno Arriaga chocó de frente contra el costado derecho de un automóvil Nissan March de color rojo que en esos momentos también se desplazaba por ahí.

Por el golpe recibido, el March fue proyectado contra vehículos estacionados, siendo camioneta Renault Duster de color gris, un automóvil Vento de color blanco y hasta una bicicleta con remolque acoplado causándoles daños considerables.

En este caso no hubo personas lesionadas pero el carro March acabó con fuertes daños, siendo los dos vehículos participantes enviados a una pensión para que los propietarios de los autos afectados reclamen sus destrozos.

En este hecho no hubo personas heridas y elementos de Tránsito Municipal llegaron a tomar conocimiento del caso en espera que hubiera un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores, una persona recibió atención por parte de los socorristas pero no ameritó traslado al hospital.