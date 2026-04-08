Aprehenden a sujeto por atraco a repartidores

Agentes de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de J. Concepción "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, suscitado en la zona metropolitana potosina, quien al parecer pertenece a una banda de asaltantes.

El señalado habría participado en hechos ocurridos sobre la calle Cráter de la colonia Villa Alborada, donde las víctimas se encontraban en parada momentánea a bordo de una camioneta con remolque, propiedad de una tienda departamental, desempeñándose como repartidores de mercancía.

En ese lugar, varios sujetos se aproximaron a las víctimas y uno de ellos portando un arma de fuego tipo escuadra y otro una navaja, los habrían amagado para obligarlas a descender de la unidad, despojándolas de sus pertenencias.

Posteriormente, varios individuos más sustrajeron del remolque diversos artículos, entre ellos un refrigerador, una estufa eléctrica y un calefactor, para después huir del sitio.

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La Fiscalía desarrolló las indagatorias correspondientes, logrando establecer la identidad de un probable partícipe, por lo que Agentes Fiscales integraron la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios, mismos que fueron presentados ante un Juez de Control, quien libró el mandamiento judicial correspondiente.

Elementos de la Policía de Investigación ejecutaron la orden de aprehensión en la delegación La Pila, de la capital potosina, donde fue detenido Concepción "N", siendo trasladado a las oficinas de la corporación para los trámites respectivos y posteriormente ingresado al centro penitenciario estatal, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.