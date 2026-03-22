Aprehenden en SLP a defraudador coahuilense

La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Policía de Investigación, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Marco Antonio "N", por su probable responsabilidad en el delito de fraude en cuantía equiparado mediante cheques incobrables.

Las investigaciones establecen que el señalado estaría relacionado con diversos hechos ocurridos en la ciudad de Saltillo, estado de Coahuila, donde presuntamente realizaba pagos mediante cheques sin fondos, por montos de cuantía menor.

En atención a lo anterior, elementos de la Coordinación de Aprehensiones de la PDI se trasladaron al poniente de la ciudad, en esta capital potosina, donde le informaron el motivo de su detención y le dieron lectura a sus derechos. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Dirección General de Métodos de Investigación.

La Fiscalía de SLP permanecerá a la espera de que autoridades del estado de Coahuila acudan por el detenido, a fin de trasladarlo ante el Juez de Control que definirá su situación jurídica por tales ilícitos cometidos en esa entidad.

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