Apresan a dos sujetos por distintos delitos

En atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por la presunta comisión de distintos delitos, uno por robo a comercio y otro por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente, en las colonias Residencial Pavón y 21 de Marzo.

En el primer hecho, oficiales municipales acudieron a una tienda Bara Bara ubicada en la calle Viento, en la colonia Residencial Pavón, donde personal del establecimiento informó que un individuo intentó sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente, manifestando su deseo de proceder legalmente. En el lugar fue ubicado el señalado, quien se identificó como Luis "N", de 32 años de edad, a quien se le localizaron productos de higiene personal, mismos que aseguró no poder pagar.

En una segunda intervención, Carlos "N", de 21 años de edad, fue detectado cuando circulaba sobre la calle Francisco González Bocanegra, en la colonia 21 de Marzo, cometiendo faltas al Bando de Policía y Gobierno.

Al solicitarle que se detuviera, no presentó documentación de la motocicleta marca Itálika, modelo 2024 color azul, y luego de consultar su estatus legal en Plataforma México, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

A ambos individuos se les dio a conocer que serían detenidos por presunto robo a comercio y tripular una motocicleta con reporte de robo, respectivamente, y después fueron presentados junto con el vehículo ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.