Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL
La Policía Municipal de Axtla de Terrazas, localizó a una menor que contaba con ficha de búsqueda en Nuevo León.
Se informó que fue la tarde de este jueves, que los agentes concretaron el rescate de la jovencita que era buscada en el municipio de Apodaca, Nuevo León.
No dieron detalles de la localización, pero indicaron que, como parte del proceso, la menor fue trasladada la Fiscalía del Estado (FGE) con instalaciones en el Xolol para el proceso correspondiente con sus familiares.
