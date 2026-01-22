logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL

Por Redacción

Enero 22, 2026 04:40 p.m.
A
Foto: Ayuntamiento de Axtla de Terrazas

Foto: Ayuntamiento de Axtla de Terrazas

La Policía Municipal de Axtla de Terrazas, localizó a una menor que contaba con ficha de búsqueda en Nuevo León.

Se informó que fue la tarde de este jueves, que los agentes concretaron el rescate de la jovencita que era buscada en el municipio de Apodaca, Nuevo León.  

No dieron detalles de la localización, pero indicaron que, como parte del proceso, la menor fue trasladada la Fiscalía del Estado (FGE) con instalaciones en el Xolol para el proceso correspondiente con sus familiares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Alerta Ámber para localizar a dos niños extraviados

Fueron vistos por última vez en la colonia Garita de Jalisco, desaparecieron el 10 de enero

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza
Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza

Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza

SLP

Redacción

Investigación judicial por abuso sexual en Zaragoza resulta en detención de Rodolfo Arturo.

Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL
Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL

Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL

SLP

Redacción

Incinera FGR drogas decomisadas en SLP
Incinera FGR drogas decomisadas en SLP

Incinera FGR drogas decomisadas en SLP

SLP

Redacción

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional coordinaron la incineración de drogas en San Luis Potosí

Reporta Voz y Dignidad hallazgo de restos y ataques en Valles
Reporta Voz y Dignidad hallazgo de restos y ataques en Valles

Reporta 'Voz y Dignidad' hallazgo de restos y ataques en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Camionetas de Servicios Periciales y de la Guardia Civil resultaron dañadas con ponchallantas