Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí), a través de elementos de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rodolfo Arturo "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado.

De acuerdo con la información oficial, los hechos habrían ocurrido en agosto de 2025, luego de una reunión familiar realizada en el municipio de Zaragoza. Presuntamente, al concluir la celebración y tras ingerir bebidas embriagantes, el imputado ingresó al cuarto de la víctima y realizó tocamientos de índole sexual sin su consentimiento.

La Fiscalía indicó que el caso fue investigado y posteriormente judicializado, lo que derivó en la emisión de una orden de aprehensión por parte de un Juez de control. El mandamiento judicial fue asignado a agentes de la PDI.

Como resultado de las labores de localización, las autoridades ubicaron a Rodolfo Arturo "N" en el municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León. Tras activar los convenios de colaboración entre entidades, los agentes se trasladaron a dicha localidad para ejecutar la orden, trasladar al detenido a San Luis Potosí y ponerlo a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

una versión más objetiva

