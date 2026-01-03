Apresan a dos sujetos por violencia familiar

Como resultado de la efectiva respuesta ante reportes de violencia familiar, agentes de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo la detención, en diversos hechos, de dos personas de sexo masculino señalado de agresiones físicas y verbales hacia sus familiares. En uno de los casos, uno de los hombres se encontraba en estado de ebriedad, en tanto el otro señalado resultó con aliento alcohólico.

El primer hecho se suscitó en la colonia Julián Carrillo, cuando los oficiales municipales acudieron a la calle Fernando Celada ya que se reportaba un hecho de violencia familiar en proceso. Al llegar al lugar tres mujeres y un hombre hicieron señas de auxilio a los oficiales, informando que uno de sus hermanos llegó al domicilio aparentemente bajo los influjos del alcohol y comenzó a agredir y amenazar a sus familiares y causando daños a una puerta, por lo que, temiendo por su integridad, solicitaron el apoyo policial.

De esta manera se procedió con la detención de Uriel Moisés "N" de 33 años, quien resultó en estado de ebriedad en la certificación médica realizada en el Centro de Internamiento Municipal.

El segundo hecho, tuvo lugar en el cuadrante centro donde oficiales adscritos al agrupamiento de seguridad del Paseo Esmeralda, acudieron al auxilio de un menor de 12 años quien señaló a la pareja de su hermana por agresiones.

Fue en Plaza de Armas donde ubicaron a una mujer de 19 años, quien manifestó que su pareja comenzó a empujarla y agredirla verbalmente, arrebatando a su bebé de un año y agrediendo a su hermano menor, quien acudió a los agentes para pedir ayuda.

El presunto agresor fue identificado como Carlos Iván "N" de 26 años, originario del Estado de México, quien presentaba aliento alcohólico.

Finalmente, ambos detenidos, fueron canalizados a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se deslindarán responsabilidades y se determinará su situación legal.