Apresan a pareja por robo a comercio

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a un hombre y una mujer por presunto robo a comercio, dichas acciones ocurrieron de forma aislada en las colonias Jardines del Valle y San Francisco, como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

En un supermercado ubicado en Bulevar Valle de los Fantasmas, en la colonia Jardines del Valle, agentes femeninas se presentaron con personal del establecimiento, quienes indicaron que una mujer intentó sustraer mercancía sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Después de acercarse a la reportada y entrevistarla, se identificó como Wendy "N" de 28 años, a quien le encontraron productos comestibles, pañales, ropa de bebé, bolsas para basura y de limpieza.

Por otro lado, en un negocio que se encuentra sobre Avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco, el responsable del establecimiento indicó que tenían retenido a un sujeto que quiso llevarse productos de higiene personal, para bebé y ropa sin pagar, pidiendo proceder legalmente contra el señalado, quien dijo llamarse Sergio "N" de 35 años.

A los dos les hicieron saber que serían detenidos por presunto robo a comercio, para después seguir con el trámite correspondiente en la FGESLP, donde quedaron a disposición.