Notifican aprehensión a joven acusado de violación

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que elementos de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron en reclusión una orden de aprehensión en contra de Nahúm "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación específica agravada.

Los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2025, cuando la víctima, una persona menor de edad, fue abordada por el imputado, quien la trasladó a un domicilio donde le ofreció bebidas; posteriormente, la persona afectada perdió el conocimiento, situación que presuntamente fue aprovechada para cometer la agresión sexual.

Al tener conocimiento de lo sucedido, el agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación, en la cual se recabaron diversos datos de prueba. Tras judicializar este caso, fue presentado ante un Juez de control, quien libró la orden de aprehensión correspondiente.

Agentes de la PDI se trasladaron al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, al establecer que el imputado ya se encontraba interno en dicho centro penitenciario por un delito diverso.

Luego de ser notificado del nuevo procedimiento penal y de los derechos que le asisten, Nahúm "N" permanecerá en reclusión, a la espera de la audiencia inicial, donde la Fiscalía Potosina solicitará su vinculación a proceso.