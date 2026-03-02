logo pulso
Apresan a tres sujetos por violencia familiar y daños

Por Redacción

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan a tres sujetos por violencia familiar y daños

Derivado de la respuesta inmediata que se brinda a auxilios ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, y a dos hombres por presuntos daños, esto en las colonias Primero de Mayo y Santo Tomás.

Oficiales municipales se presentaron en un domicilio de la calle 20 de Noviembre, en la colonia Primero de Mayo, donde una mujer señaló a su pareja de haberla agredido de forma física y amenazarla, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando al reportado en el lugar, quien se identificó como Juan „N" de 28 años.

Por otra parte, en Avenida Santo Tomás, en la colonia del mismo nombre, policías soledenses atendieron un auxilio, en el que el conductor de un camión de transporte urbano, indicó que dos sujetos rompieron el parabrisas del autobús, así como el vidrio del lado izquierdo, pidiendo proceder legalmente en contra de quienes dijeron llamarse José „N" y Diego „N".

A todos les dieron a saber que serían detenidos por presunta violencia familiar y presuntos daños, respectivamente, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.

Caen tres en operativo en Villa de Reyes
SLP

Redacción

SSPC reporta aseguramiento de armas y droga.

Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada
SLP

Redacción

El sujeto golpeó y mordió a un oficial; vecinos intervinieron y la situación escaló.

Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado
SLP

Redacción

Se impactó contra el muro y resultó lesionado.

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas
SLP

Redacción

El suceso se registro la madrugada de este domingo