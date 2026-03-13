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Seguridad

Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo

Fuego activó a cuerpos de emergencia

Por Redacción

Marzo 13, 2026 10:16 p.m.
A
Arde azotea de Parisina en Plaza El Paseo

Un incendio registrado la noche de este viernes en la parte superior del local de telas Parisina, en Plaza El Paseo, generó movilización de cuerpos de emergencia.

El reporte se recibió alrededor de las 21:30 horas, lo que provocó la llegada de bomberos, personal de Protección Civil Municipal y elementos de la SSPC capitalina.

En el sitio se observaba fuego en la azotea del establecimiento, el cual fue controlado por los cuerpos de emergencia, quienes posteriormente realizaron una revisión para descartar riesgos.

De manera preliminar, se presume que el incendio pudo originarse en un ducto del sistema de aire acondicionado.

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Las autoridades confirmaron que el fuego fue extinguido, sin que se reportaran personas lesionadas.

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