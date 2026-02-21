Arde camión de transporte en la Av. San Pedro

Al circular por la avenida San Pedro, un camión de transporte de personal se incendió por completo al parecer debido a una falla en el sistema eléctrico, el chofer y los pasajeros que llevaba pudieron ponerse a salvo a tiempo sin que resultaran lesionados, aunque algunos sufrieron crisis nerviosa.

Fue cerca de las seis de la mañana de la mañana de este viernes cuando el camión color blanco de la empresa Utep, circulaba por la citada avenida en dirección del Anillo Periférico hacia la carretera a Matehuala ya que andaba en ruta transportando trabajadores hacia la Zona Industrial.

Fue a la altura del fraccionamiento Arcos de San Pedro, en donde repentinamente el camión empezó a arder del motor y rápidamente las llamas se extendieron por toda la parte frontal, por lo que el conductor y los ocupantes rápidamente se bajaron para ponerse a salvo.

Algunos vecinos y automovilistas que pasaban por la zona se dispusieron a combatir el fuego del camión junto con el chofer logrando extinguirlo a los pocos minutos pero la unidad quedó totalmente inservible y tuvo que ser retirada con una grúa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos trabajadores sufrieron de crisis nerviosa pero no pasó de ahí y nadie resultó con quemaduras, se esperaba el arribo de otra unidad para que los transportara rumbo a su centro de trabajo.