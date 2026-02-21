logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arde camión de transporte en la Av. San Pedro

Los trabajadores pudieron ponerse a salvo, algunos presentaron crisis nerviosa

Por Redacción

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Arde camión de transporte en la Av. San Pedro

Al circular por la avenida San Pedro, un camión de transporte de personal se incendió por completo al parecer debido a una falla en el sistema eléctrico, el chofer y los pasajeros que llevaba pudieron ponerse a salvo a tiempo sin que resultaran lesionados, aunque algunos sufrieron crisis nerviosa.

Fue cerca de las seis de la mañana de la mañana de este viernes cuando el camión color blanco de la empresa Utep, circulaba por la citada avenida en dirección del Anillo Periférico hacia la carretera a Matehuala ya que andaba en ruta transportando trabajadores hacia la Zona Industrial.

Fue a la altura del fraccionamiento Arcos de San Pedro, en donde repentinamente el camión empezó a arder del motor y rápidamente las llamas se extendieron por toda la parte frontal, por lo que el conductor y los ocupantes rápidamente se bajaron para ponerse a salvo.

Algunos vecinos y automovilistas que pasaban por la zona se dispusieron a combatir el fuego del camión junto con el chofer logrando extinguirlo a los pocos minutos pero la unidad quedó totalmente inservible y tuvo que ser retirada con una grúa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Algunos trabajadores sufrieron de crisis nerviosa  pero no pasó de ahí y nadie resultó con quemaduras, se esperaba el arribo de otra unidad para que los transportara rumbo a su centro de trabajo. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Actualización | Peatón, grave al ser arrollado por auto en la 57
Actualización | Peatón, grave al ser arrollado por auto en la 57

Actualización | Peatón, grave al ser arrollado por auto en la 57

SLP

Redacción

Cruzaba la carretera a México cerca del puente Rutilo Torres

Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE
Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE

Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE

SLP

Huasteca Hoy

Además, tres civiles también fueron puestos a disposición de la FGR

Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57
Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57

Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57

SLP

Redacción

Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y trasladaron para su atención médica

Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca
Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca

Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca

SLP

Redacción

La Guardia Civil aseguró 13 artefactos metálicos y equipo de vigilancia en operativo regional.