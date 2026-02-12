logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arde carro en estacionamiento de Plaza San Luis

Generó movilización y momentos de alarma entre visitantes

Por Redacción

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Arde carro en estacionamiento de Plaza San Luis

Un vehículo fue consumido casi en su totalidad por el fuego la noche de ayer en el estacionamiento de Plaza San Luis, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y momentos de alarma entre visitantes.

El incidente ocurrió casi frente a la tienda Liverpool, donde testigos reportaron que la unidad comenzó a arder repentinamente.

Elementos de seguridad privada y corporaciones de auxilio acudieron de inmediato al sitio, mientras se solicitaba el apoyo de bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos estacionados.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue sofocado. No se reportaron personas lesionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a cinco personas con droga en Valles y Villa de Arriaga
Detienen a cinco personas con droga en Valles y Villa de Arriaga

Detienen a cinco personas con droga en Valles y Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Guardia Civil aseguró metanfetaminas, marihuana, cocaína y objetos poncha llantas en dos operativos.

GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana
GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana

GCE atendió 56 reportes de violencia familiar en una semana

SLP

Redacción

La corporación reportó acompañamiento y resguardo a víctimas durante la segunda semana de febrero.

Notifican aprehensión a joven acusado de violación
Notifican aprehensión a joven acusado de violación

Notifican aprehensión a joven acusado de violación

SLP

PULSO

Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos
Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos

Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos

SLP

Redacción

La situación se registró en el marco de una reunión entre autoridades y el Patronato