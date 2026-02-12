Arde carro en estacionamiento de Plaza San Luis

Un vehículo fue consumido casi en su totalidad por el fuego la noche de ayer en el estacionamiento de Plaza San Luis, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y momentos de alarma entre visitantes.

El incidente ocurrió casi frente a la tienda Liverpool, donde testigos reportaron que la unidad comenzó a arder repentinamente.

Elementos de seguridad privada y corporaciones de auxilio acudieron de inmediato al sitio, mientras se solicitaba el apoyo de bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos estacionados.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue sofocado. No se reportaron personas lesionadas.

Autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro.