Arde una recicladora en Angostura Norte

Un incendio en una recicladora alarmó a vecinos de la colonia Angostura Norte, el humo era visible a gran distancia pero por suerte no hubo heridos y los bomberos acudieron a controlar el siniestro.

Fue la tarde de este martes, cerca de las 17:30 horas, en que habitantes de la calle Laureles de la mencionada colonia, se alarmaron al ver salir humo de un centro de acopio que ahí se ubica, en donde se almacena en especial PET, papel y cartón.

Las llamas y la columna de humo se veían a gran distancia, por lo que se pidió ayuda y al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, que acudieron a combatir el siniestro mediante chorros de agua, lo cual lograron en poco tiempo.

El fuego consumió gran parte del material almacenado y por suerte no se registraron personas lesionadas, por ahora se ignora la causa del mismo pero ya se investiga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los bomberos hicieron algunas recomendaciones a los propietarios del negocio para que no se repitiera el incendio y posteriormente se retiraron una vez que dejaron todo controlado.