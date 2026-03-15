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Seguridad

Arresta la Estatal a 33 infractores en un día

Por Redacción

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Arresta la Estatal a 33 infractores en un día

Los operativos permanentes de vigilancia y prevención del delito implementados en las cuatro regiones de la entidad, permitieron a la Guardia Civil Estatal detener, en las últimas 24horas, a un total de 33 personas presuntamente relacionadas con hechos delictivos.

Durante estas intervenciones se recuperaron once vehículos con reporte de robo vigente y otras nueve fueron aseguradas por su presunta relación con actividades delictivas.

Además, se decomisaron 31 dosis de "cristal", 55.6 gramos de marihuana y 18 artefactos "ponchallantas", así como 59 mil litros de hidrocarburo cuya procedencia legal no pudo ser acreditada. La mayoría de los detenidos fueron por posesión de droga, tanto marihuana como cristal, los cuales fueron detectados en las distintas zonas del estado.

Con estas acciones, la Guardia Civil Estatal ratifica su compromiso de continuar trabajando de manera permanente para fortalecer la seguridad en San Luis Potosí, mediante operativos que contribuyan a disminuir los índices delictivos.

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