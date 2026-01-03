logo pulso
Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Seguridad

Arrestan a dos por agresión y daños

Por Redacción

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Arrestan a dos por agresión y daños

Derivado de la presencia permanente que se despliega en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un menor y a un hombre por presunta agresión y daños a la propiedad, en hechos distintos ocurridos en las colonias El Morro y San Felipe.

En la calle Negrete, en la colonia El Morro, un ciudadano señaló a un individuo de haberlo agredido físicamente, indicando que previamente fue perseguido a bordo de una motocicleta. En el lugar fue ubicado el señalado, quien se identificó como Diego "N", de 15 años.

Por otra parte, policías soledenses acudieron a un domicilio ubicado en la Avenida Soledad, en la colonia San Felipe, donde se reportó que un sujeto impactó su vehículo contra un inmueble. En el sitio se tuvo contacto con quien dijo llamarse José "N", de 42 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra. Asimismo, fue asegurada una camioneta marca Ford Windstar, la cual causó los daños.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta agresión y daños a la propiedad, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

