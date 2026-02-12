Arrestan a pareja por allanamiento y cohecho

Derivado de la atención oportuna a reportes ciudadanos, y de la presencia desplegada en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer por presunto allanamiento, y a un hombre por presunto cohecho, esto en la colonia Fracción Rivera y Cabecera Municipal.

Oficiales femeninas se presentaron en la calle Cuarta Privada de Rayón, en la colonia Fracción Rivera, donde el propietario de una casa señaló a una mujer de entrar sin su permiso, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, por lo que entraron al inmueble, en el cual fue ubicada quien se identificó como Sandra "N" de 19 años.

Sobre Carretera Matehuala a la altura de Cabecera Municipal, policías soledenses observaron a un sujeto que cometía faltas administrativas, luego de dialogar con él dijo llamarse Juan "N" de 22 años, quien ofreció la cantidad de 200 pesos para que lo dejaran irse.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto allanamiento y cohecho, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí