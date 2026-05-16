Asegura GCE cristal y marihuana en operativos

Como resultado de los operativos permanentes de vigilancia, prevención y labores de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 44 personas por su presunta participación en diversos hechos constitutivos de delito y faltas administrativas que afectan la tranquilidad de las familias potosinas.

Durante estas acciones, los agentes estatales aseguraron 255 dosis de "cristal", 731 gramos de marihuana, además de tres inhibidores de señal y ocho baterías presuntamente utilizadas para actividades ilícitas.

Asimismo, en coordinación con la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, se recuperaron siete vehículos con reporte de robo y se aseguraron seis unidades más presuntamente relacionadas con hechos delictivos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar trabajando sin límites y de manera coordinada para preservar la paz, el orden y la seguridad en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

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