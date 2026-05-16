logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Asegura GCE cristal y marihuana en operativos

Por Redacción

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Asegura GCE cristal y marihuana en operativos

Como resultado de los operativos permanentes de vigilancia, prevención y labores de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 44 personas por su presunta participación en diversos hechos constitutivos de delito y faltas administrativas que afectan la tranquilidad de las familias potosinas.

Durante estas acciones, los agentes estatales aseguraron 255 dosis de "cristal", 731 gramos de marihuana, además de tres inhibidores de señal y ocho baterías presuntamente utilizadas para actividades ilícitas.

Asimismo, en coordinación con la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, se recuperaron siete vehículos con reporte de robo y se aseguraron seis unidades más presuntamente relacionadas con hechos delictivos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar trabajando sin límites y de manera coordinada para preservar la paz, el orden y la seguridad en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Ataque en Tamazunchale impulsó acciones de seguridad: SSPC
    Ataque en Tamazunchale impulsó acciones de seguridad: SSPC

    Ataque en Tamazunchale impulsó acciones de seguridad: SSPC

    SLP

    Redacción

    Tras el ataque armado en Tamazunchale, autoridades mantienen vigilancia sobre nuevos liderazgos delictivos en la entidad.

    Estudiante del Tec de Valles muere tras accidente en carretera
    Estudiante del Tec de Valles muere tras accidente en carretera

    Estudiante del Tec de Valles muere tras accidente en carretera

    SLP

    Huasteca Hoy

    El percance ocurrió entre El Pujal y Santiaguillo; el joven perdió el control y chocó contra una barrera metálica

    Abren laterales, pero sigue cierre rumbo a Rioverde
    Abren laterales, pero sigue cierre rumbo a Rioverde

    Abren laterales, pero sigue cierre rumbo a Rioverde

    SLP

    Pulso Online

    El paso fue liberado parcialmente en la zona del nuevo puente vehicular de Soledad

    Procesan a 2 sujetos que transportaban cocaína
    Procesan a 2 sujetos que transportaban cocaína

    Procesan a 2 sujetos que transportaban cocaína

    SLP

    Redacción

    Fueron detenidos en un retén policial cuando viajaban a bordo de un autobús