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Abren laterales, pero sigue cierre rumbo a Rioverde

El paso fue liberado parcialmente en la zona del nuevo puente vehicular de Soledad

Por Pulso Online

Mayo 15, 2026 08:03 a.m.
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Abren laterales, pero sigue cierre rumbo a Rioverde

La circulación en los carriles laterales del cruce de Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí Oriente fue reabierta este viernes, aunque aún permanece un cierre vial con dirección a Rioverde, a la altura de la colonia San Luis Uno.

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad informó que el tramo pendiente será habilitado en las próximas horas, por lo que la zona todavía registra presencia de agentes viales para ordenar el tránsito.

El cierre forma parte de los ajustes viales por el puente vehicular construido en ese punto, cuya inauguración está prevista para los próximos días.

La autoridad pidió a automovilistas atender los señalamientos y reducir la velocidad al circular por la zona.

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