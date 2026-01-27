Asegura GCE tráiler con remolque alterado

Un tráiler con semi remolque tipo caja seca que tenía alterado el número de serie, fue asegurado por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes lo detectaron al pasar por un retén permanente que se instala en la carretera a Zacatecas.

De acuerdo a la información disponible, los elementos policiales en coordinación con otros órdenes de gobierno, en Puesto de Atención Ciudadana de la Carretera Federal número 49 detectaron el semi remolque tipo caja seca que presentaba alteraciones en el número de serie, así como inconsistencias en su identificación, al contar con marca apócrifa en la caja seca.

De esta forma se aseguró el vehículo tipo tractor que arrastraba dicho semi remolque, siendo de la marca Kenworth, modelo 2015, color blanco, perteneciente a la razón social "Transportes León".

Ante los hechos, ambas unidades fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente, con el objetivo de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

El retén policial se instala de forma permamente en la carretera a Zacatecas, a la altura de la colonia Los Salazares, y participan elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, secretaría de seguridad federal y la Guardia Nacional.

Con estas acciones, la Guardia Civil Estatal a través de la División Caminos reiteran su compromiso de reforzar la seguridad en las carreteras federales, así como de prevenir y combatir delitos relacionados con el transporte de carga, garantizando el orden y la legalidad en las vías de comunicación.