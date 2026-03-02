logo pulso
Aseguramiento de material bélico de enero y febrero

Por Redacción

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguramiento de material bélico de enero y febrero

Con una tendencia positiva en seguridad y operativos sólidos que fortalecen la paz y la tranquilidad de las familias potosinas, durante los meses de enero y febrero de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) ha retirado de las calles un total de 53 armas de fuego, 111 cargadores y mil 983 cartuchos útiles.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, destacó que estos decomisos muestran avances sólidos para combatir desde su origen los delitos, lo que ha permitido disminuir de manera importante la incidencia relacionada con el uso de armas de fuego, como los homicidios dolosos.

Finalmente, Juárez Hernández dijo que estas acciones han permitido al Gobierno del Estado generar mejores condiciones para la inversión de empresas, el empleo, el turismo y una mejor calidad de vida para las familias potosinas, lo que ha contribuido a posicionar a San Luis Potosí por encima de entidades vecinas como uno de los mejores lugares para vivir e invertir.

