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Seguridad

Aseguran a cinco en Soledad con bolsas de marihuana

Por Redacción

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran a cinco en Soledad con bolsas de marihuana

Policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a tres hombres y dos menores de edad en posesión de enervantes, por hechos ocurridos en labores preventivas sobre las colonias Benito Juárez, Santo Tomás, Villa de Cactus y Las Higueras.

Agentes municipales transitaban sobre Avenida Constitución de 1857, en la colonia Benito Juárez, donde ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, después de acercarse y dialogar con el se identificó como Jonathan "N" de 33 años, a quien le encontraron una bolsa con marihuana.

Por otra parte, Abraham "N" de 26 años, fue detectado en Avenida Santo Tomás, en la colonia Santo Tomás, cuando alteraba el orden, localizándole un envoltorio con marihuana. Sobre la calle Sierra Madre Oriental, en la colonia Villa de Cactus, oficiales municipales tuvieron contacto con quienes dijeron llamarse Ángel "N" de 16 años y Eduardo "N" de 17, ambos incurrían en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndoles una bolsa con marihuana a cada uno.

Por último, en la calle Macedonio Castro, en la colonia Las Higueras, servidores públicos tuvieron contacto visual con quién dijo llamarse Brayan "N" de 21 años, quien cometía faltas administrativas, encontrándole una bolsa con marihuana.

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A todos les hicieron saber que serían detenidos por posesión de enervantes, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE).

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