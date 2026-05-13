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Detienen a dos hombres por robos en hoteles de SLP

Los hechos ocurrieron en la carretera 57 y en la zona centro; las víctimas recuperaron sus pertenencias

Por Pulso Online

Mayo 13, 2026 07:32 a.m.
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Detienen a dos hombres por robos en hoteles de SLP

Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Policía de la Capital en distintos hechos, luego de ser señalados por el presunto delito de robo en zonas cercanas a hoteles de San Luis Potosí.

El primer caso ocurrió al exterior de un hotel ubicado sobre la carretera 57, en la colonia Obispado, donde un ciudadano reportó que un sujeto sustrajo de su vehículo una mochila con tarjetas bancarias y otros objetos personales.

De acuerdo con la información policial, la víctima recibió posteriormente una notificación por un intento de uso de sus tarjetas en un hotel de la zona, por lo que agentes municipales acudieron al lugar y contactaron a la gerencia.

En el sitio se corroboró la presencia del presunto implicado, un hombre de 33 años, quien fue detenido. Además, se logró recuperar la mochila y los objetos reportados como robados.

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El segundo hecho se registró en un hotel de la zona centro, donde otro ciudadano solicitó apoyo policial tras el robo de aparatos electrónicos, tarjetas y artículos personales.

Mediante la ubicación de los dispositivos electrónicos, los agentes lograron localizar al presunto responsable, un hombre de 31 años, quien fue detenido. En este caso también se recuperó la totalidad de los objetos sustraídos.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal.

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