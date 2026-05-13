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Conductor choca contra poste en avenida Bellavista

El automovilista resultó con golpes leves tras impactar su unidad contra un poste de alumbrado público en la colonia Las Hadas

Por Pulso Online

Mayo 13, 2026 09:12 a.m.
A
Conductor choca contra poste en avenida Bellavista

Un conductor resultó con golpes leves luego de chocar el automóvil Suzuki que manejaba contra un poste metálico de alumbrado público en la avenida Bellavista, en la colonia Las Hadas, en Soledad de Graciano Sánchez.

De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió cuando el vehículo se impactó contra la estructura ubicada sobre dicha vialidad, lo que provocó daños materiales en la unidad.

El automovilista fue valorado en el sitio y no se reportaron lesiones de gravedad. Autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.

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