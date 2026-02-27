Aseguran armas, droga y equipo táctico en El Naranjo

logo pulso
Seguridad

Por Redacción

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
EL NARANJO.- Delincuentes huyeron de la Guardia Civil Estatal y abandonaron una camioneta cargada con un arsenal en El Naranjo.

Fue en la colonia Las Brisas donde los oficiales de la mencionada corporación activaron un operativo, luego de recibir reportes acerca de personas armadas en la zona.

En las inmediaciones de la citada colonia localizaron una camioneta Chevrolet Cheyenne blanca en aparente estado de abandono.

Por ello procedieron a revisarla y en su interior encontraron cuatro armas de fuego largas, tres armas cortas, más de 400 cartuchos útiles, 22 cargadores, 20 dosis de droga, así como equipo táctico y dispositivos de comunicación.

Los policías continuaron los recorridos por la zona; sin embargo, no pudieron localizar a los delincuentes.

El material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible relación con hechos delictivos en la región.

