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Aseguran tres vehículos con reporte de robo

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran tres vehículos con reporte de robo

Personal operativo de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado logró asegurar tres automotores con reporte de robo vigente durante diversas acciones inherentes a su labor, los cuales serán devueltos a sus legítimos propietarios tras los trámites correspondientes.

En el municipio de Villa de Reyes, los agentes investigadores localizaron en un camino de terracería de la colonia San Cristóbal un vehículo Ford Mustang color negro, sin placas de circulación. Al revisar su número de identificación vehicular, se confirmó que contaba con un reporte de robo correspondiente al mes de abril del presente año.

Asimismo, en una pensión vehicular ubicada en la zona metropolitana potosina, durante labores de investigación y verificación de vehículos, se localizó una camioneta Toyota Hiace color blanco.

Tras corroborar sus medios de identificación, se estableció que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Sinaloa.

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Además, en el mismo sitio se aseguró un tractocamión Kenworth color blanco, modelo 2023, que también presentaba reporte de robo vigente desde agosto de 2023.

Por lo anterior se procedió con el aseguramiento formal de las tres unidades, mismas que fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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