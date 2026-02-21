Asesinan a un hombre cuando llegaba a su casa

Cuando llegaba a su domicilio, un hombre fue asesinado a balazos por delincuentes que le dispararon y se dieron a la fuga quedando a bordo de su vehículo.

El hecho tuvo lugar cerca de las nueve de la noche de este jueves, cuando el ahora occiso llegaba a su domicilio en la privada Independencia de la cabecera municipal de Soledad, haciéndolo en un automóvil Toyota.

A unos metros de su destino fue interceptado por delincuentes, quienes accionaron armas de fuego en su contra propinándole diversos balazos para luego huir del sitio sin que nadie pudiera impedirlo dejándolo sin vida dentro del auto.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le prestaron los primeros auxilios al hombre, el cual para entonces ya había perdido la vida.

Conforme lo marca el protocolo, agentes de la Policía Municipal arribaron al sitio como primeros respondientes y acordonaron el área en espera de las demás autoridades para que se iniciaran las investigaciones.

Personal de Servicios Periciales acudió a realizar una inspección para recolectar indicios del hecho y el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez que lo reclamaran.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente sobre el suceso en espera de proceder contra los responsables de acuerdo a la ley.