Asestan duro golpe al crimen en Villa de Reyes

VILLA DE REYES.- Un duro golpe a la delincuencia propinaron las autoridades con la captura de nueve objetivos prioritarios, todos pertenecientes a un grupo delictivo que opera en el municipio de Villa de Reyes, les aseguraron armas largas y tres camionetas.

Lo anterior se dio como resultado de la Estrategia Integral de Seguridad y mediante el operativo en Villa de Reyes, participaron la Guardia Civil Estatal y la Policía de Investigación y a los detenidos se les vincula a una célula delictiva generadora de violencia en la región.

Derivado de trabajos de inteligencia, vigilancia y coordinación interinstitucional, la GCE y la PDI ubicaron y detuvieron a los presuntos responsables en diferentes puntos del municipio.

Durante el operativo les aseguraron diversas dosis de droga con características de marihuana y "cristal", cuatro armas de fuego largas, cargadores y equipo diverso, así como tres camionetas con reporte de robo vigente.

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En forma extraoficial, se informó que los detenidos se identificaron como Luis Leonel "N", de 35 años, originario de Autlán, Jalisco, alias "Flako", identificado como presunto líder de la célula; Luis Antonio "N", de 28 años, alias "Chito"; Tomás Alejandro "N" de 28 años, alias "Burro"; José "N" de 34 años, alias "Partida".

También Maricruz "N" alias "La Maricruz" de 25 años, relacionada, de acuerdo con datos preliminares, con homicidios, así como Dionisio "N" de 32 años, Luis Ramón "N" de 23, Juan Ramón "N" de 30 y Fermín "N" de 25 años, quienes manifestaron pertenecer a un grupo criminal.

Durante la intervención, les se aseguraron tres bolsas de marihuana con un peso aproximado de 46.3 gramos, 28 dosis de "cristal" con un peso de 62.1 gramos, cuatro subfusiles, cargadores y equipo táctico, además de las tres camionetas, una GMC Sierra color gris con placas sobrepuestas, una camioneta RAM y una Ford, todas con reporte de robo.

A los detenidos se les investiga por su posible relación con delitos como privaciones ilegales de la libertad, homicidios, extorsiones y robos, actividades que habrían impactado directamente la seguridad en Villa de Reyes y zonas aledañas.

También estarían relacionadas con hechos de alto impacto como la muerte de unos taqueros en Jassos, y el ataque a elementos policiales en ciudad Satélite.

La desarticulación de esta célula representa un golpe contra la delincuencia en la región, al debilitar una estructura que operaba de manera activa.

Las personas detenidas, así como lo asegurado, fueron puestas a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.