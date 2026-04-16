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Choque frustra robo de auto con estudiantes a bordo en Carranza

El presunto ladrón tomó el vehículo con las víctimas dentro; tras un forcejeo perdió el control y huyó

Por Redacción

Abril 16, 2026 10:48 a.m.
A
Choque frustra robo de auto con estudiantes a bordo en Carranza

Un intento de robo de vehículo terminó en un aparatoso choque la tarde de este jueves en la capital potosina, luego de que dos estudiantes quedaran atrapados dentro de su propio automóvil mientras un sujeto intentaba llevárselo.

El incidente se registró en la zona de avenida Carranza, a la altura del cruce con Río Nazas, donde las víctimas se encontraban estacionadas en espera de un tercer acompañante. En ese momento, un individuo aprovechó que la unidad tenía la llave puesta, abordó el automóvil y lo puso en marcha.

Con los jóvenes aún en el interior, comenzó un forcejeo mientras el vehículo avanzaba por varias calles, generando una situación de alto riesgo tanto para los ocupantes como para otros conductores.

La persecución improvisada concluyó en la intersección de avenida Huastecas y Montes Kelut, en Lomas Segunda Sección, donde el presunto responsable perdió el control y se impactó contra la infraestructura urbana.

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Tras el choque, el sujeto descendió del automóvil y escapó del lugar, sin que hasta el momento se tenga reporte de su detención. Las autoridades no han informado sobre personas lesionadas de gravedad.

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