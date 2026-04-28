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Ataque armado en Ciudad 2000 deja un hombre herido

Paramédicos lo trasladaron a la Clínica de IMSS número 50

Por Pulso Online

Abril 28, 2026 12:07 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un hombre resultó gravemente herido por disparos de arma de fuego, luego de que varios sujetos lo atacaron y se dieron a la fuga.

El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este martes. El suceso se registró en la Cerrada de Aretes y Calle 70, en la colonia Ciudad 2000.

El hombre fue trasladado por paramédicos a la clínica del IMSS número 50, donde se reporta grave.

Elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos aseguraron el área, mientras esperaban la llegada de agentes de la Policía de Investigaciones y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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