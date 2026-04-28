Suspenden unidad por carga ilegal de gas en la capital

Una unidad de una empresa gasera fue suspendida ayer tras ser detectada realizando carga irregular de combustible, conocida como "picteleo", en la colonia División del Norte, en la capital potosina.

De acuerdo con el reporte, la intervención se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre esta práctica, considerada de alto riesgo.

Personal del Área de Inspección acudió al sitio y procedió a la suspensión inmediata de la unidad mediante la colocación de sellos de seguridad, además de levantar las actas administrativas correspondientes conforme a la normativa vigente.

Autoridades advirtieron que este tipo de maniobras representan un peligro para la población, ya que una chispa puede provocar explosiones con consecuencias graves.

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Finalmente, se exhortó tanto a empresas del sector como a la ciudadanía a evitar estas prácticas y cumplir con las disposiciones de seguridad.