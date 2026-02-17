Atienden SSPC hasta 6 a crisis emocionales en vía pública

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que en promedio se registran entre cinco y seis intervenciones al año relacionadas con personas que atraviesan crisis emocionales en espacios públicos de San Luis Potosí.

Lo anterior, tras el rescate de un hombre de 47 años que intentaba atarse en un puente cercano a la Terminal Terrestre. El funcionario detalló que el hombre se encontraba en una crisis nerviosa y que gracias a la coordinación entre Policía Vial, Guardia Municipal, Bomberos y Protección Civil, fue posible concretar el rescate sin que se registraran consecuencias mayores.

Explicó que, tras ser puesto a salvo, el individuo fue canalizado ante Justicia Cívica para una primera valoración médica y posteriormente el juez determinó su traslado a una casa de atención especializada en crisis emocionales. Además, se logró establecer contacto con familiares que forman parte de su red de apoyo.

Villa Gutiérrez señaló que, aunque este tipo de hechos no son frecuentes, sí se presentan de manera esporádica durante el año. Recordó que el año pasado, previo a la temporada invernal, se registraron varios eventos similares.

El secretario destacó que la atención a la salud mental no solo es prioritaria en la intervención con la ciudadanía, sino también al interior de la corporación policial.

Indicó que, en coordinación con el DIF Municipal y el área de salud mental, se brinda acompañamiento psicológico a elementos que han enfrentado situaciones personales complejas, como la pérdida de familiares cercanos. Además, se realizan sesiones grupales permanentes con apoyo de un psicólogo, con el objetivo de detectar y canalizar oportunamente cualquier situación de riesgo entre los integrantes de la institución.

Respecto a la preparación de los oficiales, Villa Gutiérrez subrayó que los elementos reciben capacitación específica para actuar ante personas en crisis emocional, a fin de evitar que su intervención agrave la situación.

Señaló que el simple hecho de la presencia de un uniformado puede generar reacciones adversas en alguien que atraviesa una crisis, por lo que el personal es instruido para establecer un primer contacto adecuado, contener la situación y facilitar un rescate seguro.