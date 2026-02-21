Atrapan a presunta célula delictiva con arsenal en Tanquián

TANQUIÁN.- Mediante un operativo especial, seis presuntos delincuentes fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Tanquián, a los cuales les aseguraron vehículos, armas de grueso calibre y equipo táctico.

Los seis fueron detenidos en un operativo realizado por efectivos de la Guardia Civil Estatal provenientes de la capital del Estado, sobre la calle 5 de Mayo, en el barrio Terraplén, en el municipio de Tanquián.

Les aseguraron cuatro fusiles de asalto, granadas de fragmentación, doce cargadores para armas largas y dos chalecos antibalas.

Uno de los civiles detenidos está domiciliado en la ciudad de San Luis Potosí, otro indicó tener su domicilio en Tanquián y un tercero refirió ser originario de Reynosa, Tamaulipas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado indicó que se dispondrá de toda la información necesaria para que sea la autoridad investigadora la encargada de deslindar responsabilidades, además pidió la ciudadanía a no caer en especulaciones e informarse por las vías y canales institucionales.

Desde la SSPCE se continúa con el Estrategia Integral de Seguridad mediante acciones que permitan seguir imponiendo mayor orden y legalidad en las cuatro regiones del Estado.