Atrapan a presunto vendedor de droga en Central de Abastos

Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron el aseguramiento de un presunto distribuidor de droga en la Central de Abastos, luego de implementar un dispositivo de prevención de conductas delictivas en la zona.

Oficiales municipales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR), realizaron este sábado un dispositivo en la Central de Abastos con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas y mantener entornos seguros.

Al incorporarse a la calle Legumbres, detectaron a un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública, mismos que al observar la presencia de los agentes comenzaron a dispersarse.

En esta acción, se logró asegurar a Omar "N" de 49 años, quien en una revisión preventiva de seguridad fue encontrado en posesión de 40 bolsas con una sustancia blanca con características a la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 18 gramos, además de cinco bolsas que contenían hierba seca verde similar a la marihuana con un peso aproximado de 33.4 gramos.

Ante el probable hecho constitutivo de delitos contra la salud, los agentes municipales procedieron con el aseguramiento y canalización del sujeto al Juzgado Cívico para la certificación médica correspondiente y el embalaje de las sustancias ilícitas.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.