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Seguridad

Atrapan a sujetos que vendían una camioneta robada

El comprador se dio cuenta y lo querían obligar a que se las pagara

Por Redacción

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a sujetos que vendían una camioneta robada

Cuatro sujetos que intentaron vender a la fuerza una camioneta con reporte de robo, fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil de Soledad luego de que el comprador pidiera auxilio ya que pretendían que se las pagara por la fuerza.

Al momento de los hechos los agentes transitaban sobre el Anillo Periférico Oriente, a la altura de la colonia Hacienda de las Cruces, en donde un ciudadano les solicitó apoyo. Al acercarse, les informó que mediante redes sociales, contactó al supuesto vendedor de un vehículo con la intención de adquirirlo, acordando reunirse en el lugar.

Sin embargo, al verificar la unidad y consultar su estatus en Repuve, el sistema arrojó que contaba con reporte de robo vigente, momento en el que el vendedor y tres acompañantes le exigieron el pago del automóvil.

Los oficiales municipales se acercaron con los señalados y, después de varios minutos de diálogo, se identificaron como David "N" de 38 años, Leonel "N" de 29 años, Osvaldo "N" de 32 años y César "N" de 30 años.

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En el sitio se tuvo a la vista una camioneta marca Chevrolet Silverado, modelo 2019, color azul, confirmando su estatus con reporte de robo en Plataforma México.

A los cuatro se les informó que serían detenidos por presunto robo, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde continuarán con el proceso correspondiente. 

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