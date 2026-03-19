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Atrapan a un hombre con droga en barrio de Santiago

Por Redacción

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a un hombre con droga en barrio de Santiago

Como resultado de patrullajes preventivos realizados por elementos de Guardia Municipal adscritos a la Jefatura regional centro, se realizó la detención de un hombre encontrado en posesión de varias dosis de cristal, motivo por el que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

El implicado fue detectado en la calle Plan de San Luis en el barrio de Santiago, mostrando una actitud evasiva por lo que se le marcó el alto para realizar una revisión preventiva de seguridad.

De esta manera se le encontró en posesión de ocho dosis de cristal, por lo que se procedió con la detención de Arturo „N" de 33 años, ante el probable hecho constitutivo de delito.

Enseguida se procedió con la canalización al Centro de Internamiento Municipal donde se realizó la certificación medica correspondientes y finalmente, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

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