Atrapan en flagrancia a par de ladrones

En atención a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre y una mujer por presunto robo, a uno de los arrestados se le agregó el cargo de portación de arma prohibida, esto en las colonias Residencial Pavón y España.

En un caso, los oficiales municipales ubicaron a un individuo en la calle Iturbide, en la colonia Residencial Pavón, quien fue previamente reportado por haber asaltado a una persona a la que despojó de sus pertenencias.

Luego de entrevistarlo, el sujeto se identificó como Christopher "N", siendo reconocido por la parte afectada, encontrándole un teléfono celular, un billete de 100 pesos y un cuchillo con el que amenazó de manera violenta a la víctima.

En el otro hecho, Sugery "N" de 21 años de edad fue reportada por personal de la Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia España, donde policías femeninas atendieron en auxilio, localizándole artículos de higiene personal y limpieza, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A ambos se les dio a conocer que serían detenidos por presunto robo y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.