Auto choca contra contención en bulevar

Un automóvil presentó fuertes daños materiales tras chocar contra el muro de contención cuando circulaba por el bulevar Rocha Cordero, a la altura del parque Tangamanga I, por suerte no se registraron personas lesionadas en este caso.

Los hechos se suscitaron después de las siete de la mañana de este jueves, inicialmente un automóvil Nissan Versa de color negro, se desplazaba por el mencionado bulevar en dirección de Lomas hacia Tierra Blanca.

Al tomar una curva a la altura del museo Laberinto de las Ciencias, la conductora perdió el control del volante y de esta forma el carro chocó contra el muro de contención, a causa de ello dio un giro y acabó obstruyendo el carril derecho.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos , quienes tomaron conocimiento del accidente en el que no hubo lesionados pero el carro quedó con fuertes daños en la parte frontal.

