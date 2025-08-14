logo pulso
Autobús de la línea autonaves se incendia por falla mecánica en autopista Valles-Rayón

Un autobús de la línea Autonaves se incendió en la autopista Valles-Rayón, pero el chofer y los pasajeros lograron salir ilesos.

Por AP

Agosto 14, 2025 08:43 p.m.
A
Autobús de la línea autonaves se incendia por falla mecánica en autopista Valles-Rayón

TAMASOPO. Un autobús de la línea Autonaves se incendió por completo debido a una probable falla mecánica, sobre la autopista Valles-Rayón.

La unidad, con número económico 1580, había salido de la ciudad de San Luis Potosí con destino a Ciudad Valles.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 46 de la carretera de cuota, en el tramo que va del acceso a Tamasopo hacia la caseta de Tambaca.

El chofer, Soriano S., de 28 años de edad, se percató de que salía humo de la parte trasera y de inmediato se orilló.

A pocos metros se encontraban elementos de la Guardia Nacional, quienes, al notar que la unidad estaba en llamas, solicitaron apoyo por radio y ayudaron a evacuar al conductor y a los pasajeros.

En cuestión de minutos, el autobús quedó reducido a chatarra. Se presume que el incendio se originó por una falla mecánica, posiblemente porque las balatas quedaron pegadas, generando fricción que encendió un neumático.

Posteriormente arribaron, provenientes de Ciudad Valles, elementos del Cuerpo de Bomberos y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes se encargaron de sofocar las llamas.

