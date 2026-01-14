logo pulso
Seguridad

Autoridades estatales y federales revisan coordinación en seguridad

En San Luis Potosí, la Guardia Nacional y operativos se unen para fortalecer la vigilancia en la entidad.

Por Redacción

Enero 14, 2026 05:18 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para revisar la coordinación entre autoridades estatales y federales en materia de seguridad.

El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México y participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las fiscalías federal y estatal.

Durante la reunión se informó que en San Luis Potosí operan 11 instalaciones de nivel compañía y siete estaciones de seguridad carretera de la Guardia Nacional, las cuales forman parte de la infraestructura destinada a tareas de vigilancia en la entidad.

También se señaló que estas instalaciones se complementan con operativos de seguridad y acciones de prevención y atención a emergencias realizadas de manera conjunta entre los distintos niveles de gobierno.

Finalmente, se indicó que el gobierno estatal mantiene en operación corporaciones como la Guardia Civil Estatal y la División de Caminos, así como la incorporación de elementos formados en la academia policial.

