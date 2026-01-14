Autoridades estatales y federales revisan coordinación en seguridad

Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para revisar la coordinación entre autoridades estatales y federales en materia de seguridad.

El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México y participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las fiscalías federal y estatal.

Durante la reunión se informó que en San Luis Potosí operan 11 instalaciones de nivel compañía y siete estaciones de seguridad carretera de la Guardia Nacional, las cuales forman parte de la infraestructura destinada a tareas de vigilancia en la entidad.

También se señaló que estas instalaciones se complementan con operativos de seguridad y acciones de prevención y atención a emergencias realizadas de manera conjunta entre los distintos niveles de gobierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, se indicó que el gobierno estatal mantiene en operación corporaciones como la Guardia Civil Estatal y la División de Caminos, así como la incorporación de elementos formados en la academia policial.

Si la quieres todavía más seca, tipo parte informativo (casi boletín judicial), dime y la reduzco a 3–4 párrafos sin contexto adicional.