Hallan sin vida a hombre reportado como extraviado en Tanlajás

TANLAJÁS.- Un hombre de 68 años de edad, que era buscado por sus familiares desde el pasado fin de semana, fue hallado sin vida en una parcela de la localidad La Concepción.

El infortunado respondió en vida al nombre de J. Merced Martínez Flora, y fue este martes por la tarde cuando su cuerpo fue localizado.

Sus familiares habían pedido el apoyo de las autoridades, debido a que el sábado por la tarde el sexagenario salió de su domicilio y ya no regresó. Por ello, allegados, voluntarios y elementos policiacos realizaron un operativo de búsqueda.

Tras el hallazgo, se informó que no había indicios de violencia, por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se le practicó la necropsia correspondiente.

El resultado determinó que J. Merced falleció a causa de broncoaspiración derivada de una congestión alcohólica.