logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Fotogalería

CLUB ROTARIO SAN LUIS POTOSÍ DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan sin vida a hombre reportado como extraviado en Tanlajás

Por Huasteca Hoy

Enero 14, 2026 09:43 a.m.
A
Hallan sin vida a hombre reportado como extraviado en Tanlajás

TANLAJÁS.- Un hombre de 68 años de edad, que era buscado por sus familiares desde el pasado fin de semana, fue hallado sin vida en una parcela de la localidad La Concepción.

El infortunado respondió en vida al nombre de J. Merced Martínez Flora, y fue este martes por la tarde cuando su cuerpo fue localizado.

Sus familiares habían pedido el apoyo de las autoridades, debido a que el sábado por la tarde el sexagenario salió de su domicilio y ya no regresó. Por ello, allegados, voluntarios y elementos policiacos realizaron un operativo de búsqueda.

Tras el hallazgo, se informó que no había indicios de violencia, por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se le practicó la necropsia correspondiente. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El resultado determinó que J. Merced falleció a causa de broncoaspiración derivada de una congestión alcohólica.

LEA TAMBIÉN

Tormenta causa daños en la Huasteca

Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan sin vida a hombre reportado como extraviado en Tanlajás
Hallan sin vida a hombre reportado como extraviado en Tanlajás

Hallan sin vida a hombre reportado como extraviado en Tanlajás

SLP

Huasteca Hoy

Apresan a un presunto narcomenudista
Apresan a un presunto narcomenudista

Apresan a un presunto narcomenudista

SLP

Redacción

Hombre muere arrollado por un auto en Carr. ´57
Hombre muere arrollado por un auto en Carr. ´57

Hombre muere arrollado por un auto en Carr. ´57

SLP

Redacción

La víctima pretendía cruzar la cinta asfáltica al mismo tiempo que circulaba el vehículo

Aprehenden a sujeto por presunto homicidio
Aprehenden a sujeto por presunto homicidio

Aprehenden a sujeto por presunto homicidio

SLP

Redacción