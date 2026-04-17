Autos participan en choque en Av. Salvador Nava

Dos vehículos participaron en un accidente vial al circular por la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura de la Universidad Cuauhtémoc, donde por suerte no hubo personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar antes de las cinco de la tarde cuando una camioneta Mazda de color rojo, se desplazaba por los carriles centrales de la mencionada avenida en dirección al Asta Bandera.

Frente a la universidad referida, el conductor realizó maniobra de cambio a la derecha sin tomar las precauciones debidas y fue entonces que la chocó por alcance un automóvil KIA de color gris que por ahí se desplazaba, cuyo conductor no alcanzó a frenar para evitar el impacto.

En este hecho solamente hubo daños materiales y al sitio acudieron elementos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento, aunque se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras.

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