Ayudan agentes a nacimiento de una bebé
Paramédicos del agrupamiento Tritón y oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, auxiliaron a una joven mujer que se encontraba en labor de parto en la colonia Las Pilitas.
Tras la oportuna atención, la madre y su recién nacida, fueron llevadas al hospital para una revisión, donde se fueron reportadas en buen estado de salud.
El hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Spallanzani de la citada colonia, donde familiares solicitaron la intervención de emergencia, pues la joven de 26 años presentaba un parto fortuito, impidiendo su traslado al hospital.
De inmediato, personal paramédico y oficiales de Guardia Municipal brindaron los protocolos de atención médica de urgencia ginecológica, logrando recibir a la bebé sana y acompañando a la madre durante la labor de parto.
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Finalmente, se trasladó a la bebé en compañía de su madre a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde médicos especialistas reportaron el estado de salud tanto de la bebé como de su madre estaba estable.
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